إسرائيل تمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

سلمت الشرطة الإسرائيلية محافظ القدس عدنان غيث، مساء الاثنين، قرارا يمنعه من دخول الضفة الغربية المحتلة لمدة 6 شهور.

وقال غيث، في تصريح مصور تداوله صحفيون عبر ”فيسبوك“، إنه تسلم قرارين خلال خضوعه للتحقيق في مركز شرطة ”المسكوبية“ الإسرائيلي بالقدس المحتلة؛ الأول يقضي بمنعه من دخول أراضي الضفة لمدة 6 شهور.

وأضاف غيث أن القرار الثاني يقضي بمنعه من التواصل مع أشخاص معينين في السلطة الفلسطينية.

وأوضح أن القرارين يسريان ابتداءً من 13 فبراير/شباط.

وذكر أن القرارين صدرا عن مكتب مسؤول الشرطة الإسرائيلية في المنطقة، مشيرا إلى أنه يحق له الاستئناف ضدهما خلال 72 ساعة من صدورهما.

وسبق للشرطة الإسرائيلية اعتقال المحافظ غيث؛ حيث حققت معه عدة مرات.

وتمنع إسرائيل محافظ القدس من إقامة أي نشاط داخل المدينة؛ بحجة ارتباطه بالسلطة الفلسطينية، حيث تمنع السلطات الإسرائيلية إقامة أي اجتماعات أو نشاطات للأخيرة بزعم ”الحفاظ على سيادة دولة إسرائيل“.