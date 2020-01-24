الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر وتعتقل 13 فلسطينيا

اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة، المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد انتهاء صلاة الفجر، حيث حاولت إفراغه من المصلين، فيما رد المصلون بالتكبير والهتافات، بحسب شهود عيان.

وتوافد مئات الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، تلبية لحملة ”فجر الأمل“ التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضا للإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها إسرائيل على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ومحاولات السيطرة الكاملة عليهما.

ويقول الفلسطينيون، إن ”إسرائيل تقوم بإجراءات تضييقية بحق المقدسيين في عدة أحياء بالمدينة المقدسة، بما يشمل نقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان، والتي تعيق حركة المواطنين، واقتحام عدة محلات تجارية وتفتيش مركبات المواطنين“.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم 13 فلسطينيا على الأقل، في مدينة القدس.

وقال مركز معلومات وادي حلوة (مركز حقوقي غير حكومي)، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت فجر الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس.

وأشار المركز إلى أنّ المخابرات والشرطة الإسرائيلية اقتحمت منازل فلسطينية في كافة أحياء مدينة القدس، واعتقلت عددا من الشبان، بينهم سيدة وصحفيون، كما استدعت آخرين للتحقيق.