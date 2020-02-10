هل يعدل عباس عن حضور جلسة مجلس الأمن؟

المصدر: ا ف ب

عدل الفلسطينيون عن طلب التصويت في مجلس الأمن الدولي، غدا الثلاثاء، على مشروع قرار يرفض خطة السلام الأمريكية؛ بسبب عدم توافر دعم دولي كافٍ، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وتثور التساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يعدل عن حضور جلسة مجلس الأمن في هذه الحالة.

وأوردت مصادر دبلوماسية عدة أن الرئيس الفلسطيني لم يعدل حتى الآن عن حضور جلسة مجلس الأمن، صباح الثلاثاء.

وقال الدبلوماسيون، اليوم الإثنين، إن المشروع الذي قدمته إندونيسيا وتونس قد لا يحظى بدعم تسعة من أعضاء المجلس من أصل 15، وهو الحد الأدنى المطلوب لتبنيه من دون أن يلجأ أحد الأعضاء الدائمين إلى حق النقض (الفيتو).

ويأتي هذا القرار المفاجئ بعدما قدمت الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض، سلسلة تعديلات على النص الذي يتم التفاوض بشأنه منذ الأسبوع الفائت، وكان مرتقبا التصويت عليه خلال اجتماع لمجلس الأمن يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشملت الاقتراحات الأمريكية شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصا تلك التي تشير صراحة إلى قرارات الأمم المتحدة منذ 1967، وحذف كل الإشارات إلى القدس الشرقية المحتلة.

وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته: إن ”المشاورات حول المشروع مستمرة“، في حين شكك دبلوماسيون آخرون في إمكان التصويت عليه انطلاقا من التباين الحاد بشأنه.