 العراق.. أنصار مقتدى الصدر يقتحمون ساحة الاعتصام في النجف (فيديو) – إرم نيوز‬‎

العراق.. أنصار مقتدى الصدر يقتحمون ساحة الاعتصام في النجف (فيديو)

العراق.. أنصار مقتدى الصدر يقتحمون ساحة الاعتصام في النجف (فيديو)

المصدر: بغداد - إرم نيوز

أفاد نشطاء عراقيون، باقتحام مجموعة من عناصر ”القبعات الزرق“ التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأربعاء، ساحة الاعتصام في محافظة النجف، وأحرقت عددا من خيم المعتصمين.

وقبل أيام سيطر أنصار الصدر على عدد من ساحات التظاهر في بغداد، والمحافظات الأخرى، وسط حالة من القلق والخوف في صفوف المحتجين، حيث ينتشر الخوف والتهديد بالقتل والخطف.

أتباع مقتدى الصدر يحرقون خيم المعتصمين في ساحة الصدرين بعد انقلابهم على الثورة

أتباع مقتدى الصدر يحرقون خيم المعتصمين في ساحة الصدرين بعد انقلابهم على الثورة

تم النشر بواسطة ‏بوصلة العراق‏ في الأربعاء، ٥ فبراير ٢٠٢٠

وذكرت وسائل إعلام محلية، وشهود عيان، أن متظاهرا أصيب، إثر صدامات وأعمال عنف في ساحة الاعتصام بمدينة النجف، بعد اقتحام عدد من عناصر ”القبعات الزرق“ الساحة، في محاولة للسيطرة عليها.

وأظهرت مقاطع مصوّرة، بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الهلع في صفوف المتظاهرين، بسبب ما قالوا إن مجاميع تحمل العصي والآلات الجارحة دخلت الساحة، واعتدت على بعض المتظاهرين.

كما أظهر مقطع مرئي، احتراق عدد من الخيم، فيما قال أحد المتظاهرين إن عناصر القبعات الزرق هم من أضرموا النيران فيها.

وكان الصدر من أبرز الداعمين للاحتجاجات العراقية، منذ انطلاقتها الثانية في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحث أتباعه على المشاركة الفاعلة فيها، لكن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، غيّر موقفه.

عناصر "القبعات الزرق" يقتحمون ساحة الصدرين في النجف .. شاهد

عناصر "القبعات الزرق" يقتحمون ساحة الصدرين في النجف .. شاهد

تم النشر بواسطة ‏اريدو ARYDU‏ في الأربعاء، ٥ فبراير ٢٠٢٠

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