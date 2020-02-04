مئات الطلبة يتوافدون على ساحة التحرير ببغداد بعد دعوات لتظاهرات ”مليونية“ ضد أنصار الصدر (فيديو)

توافد مئات الطلبة العراقيين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد؛ وذلك ضمن حملة أطلقت احتجاجا على ما يصفه المتظاهرون بـ“عنف“ أفراد ”القبعات الزرق“، التابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ضدهم.

ومنذ يومين، يتعرض المتظاهرون في ساحة التحرير، وساحات الاحتجاج الأخرى، إلى ضرب بالهراوات وتهديد بالقتل؛ إثر دخول عناصر ”القبعات الزرق“ إلى مواقع التظاهر للسيطرة عليها، بحسب المتظاهرين.

وتناقلت وسائل إعلام محلية وشهود عيان، مقاطع مرئية تظهر وصول المئات من طلبة المدارس والجامعات إلى ساحة التحرير؛ للتضامن مع المعتصمين فيها، وللتأكيد على شعار السلمية.

تم النشر بواسطة ‏‎Ziad Al Ajili‎‏ في الثلاثاء، ٤ فبراير ٢٠٢٠

وتأتي التظاهرات استجابة لدعوة عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي للطلبة، لزيادة زخم التظاهرات وتنظيم تظاهرات مليونية، كرد على محاولات اقتحام ساحات التظاهر، خلال اليومين الماضيين.

وأعلن اتحاد طلبة بغداد، الإثنين، عن تنظيم تظاهرة مليونية تنطلق الثلاثاء، من أمام مبنى وزارة التعليم العالي، وتتجه إلى ساحة التحرير وسط العاصمة.

وقال الاتحاد في بيان: ”يعلن اتحاد طلبة بغداد، وبطلب من ساحة التحرير، عن مليونية طلابية يوم الثلاثاء، والتجمع أمام وزارة التعليم العالي في الساعة العاشرة صباحا، ومن بعدها الانطلاق للتحرير لمساندة إخواننا المتظاهرين الأحرار، في الأيام الحالية هم بحاجة إلى الدعم“.

وفي محافظة الديوانية، توافدت حشود الطلبة إلى ساحة الساعة، لـ“تجديد رفضهم التدخل بمصير البلاد والتظاهرات، وإملاءات التيارات السياسية“، وذلك من خلال هتافات رددوها خلال مسيراتهم أثناء توجههم إلى الساحة.