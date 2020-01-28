اغتيال أستاذ جامعي برصاص مجهولين في بغداد

اغتال مسلحون مجهولون، الثلاثاء، أستاذا جامعيا في العاصمة العراقية بغداد، حسب مصدر أمني.

وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، إن ”مسلحين مجهولين اغتالوا الأستاذ الجامعي محمد حسين علوان أمام منزله في منطقة البنوك شمالي بغداد”.

وأضاف أن ”المسلحين لاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن التي فتحت تحقيقا في الحادث“.

وأشار إلى أنه لم يتضح على الفورما إذا كان الحادث مرتبطا بالاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنخبة الحاكمة منذ أكثر من 3 أشهر.

وعلوان أستاذ في كلية التربية بجامعة المستنصرية الحكومية في بغداد.