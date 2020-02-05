الجيش السوداني يؤيد لقاء البرهان بنتنياهو

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية إن الجيش السوداني، عبر خلال اجتماع اليوم الأربعاء عن رضاه عن نتائج زيارة رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى أوغندا، التي التقى خلالها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان مقتضب للناطق باسم القوات المسلحة: ”الاجتماع أمّن على نتائج زيارة القائد العام، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى أوغندا ومخرجاته، بما يحقق المصلحة العليا للأمن الوطني والسودان“.

وأثار لقاء البرهان بنتنياهو يوم الإثنين الماضي جدلا واسعا في الشارع السوداني، وأدى الى حالة انقسام واسعة بين مؤيد ومعارض لخطوة التعاون والتطبيع بين الخرطوم وتل أبيب التي أعلن نتنياهو الاتفاق على التمهيد لها.