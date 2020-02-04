إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة على مستوطنة إسرائيلية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن دوي انفجارات وقع في مستوطنة ”نتيفوت“ الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة ، نتيجة إطلاق صاروخ من القطاع.

وبحسب موقع 0404، فإن منظومة القبة الحديدية تمكنت من اعتراض صاروخ في سماء مستوطنة ”نتيفوت“ التي تبعد قرابة 20 كم عن حدود قطاع غزة.

بدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه ”متابعة لتفعيل الإنذارات في منطقة الجنوب، فالحديث عن رصد إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة“.

من جانبه، قال موقع ”حدشوت بتخون سدي“ الإسرائيلي، إن ”3 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة، وسقطت في محيط مستوطنة نتيفوت، وعلى إثر ذلك أُصيب مستوطنان بجراح مختلفة أثناء هروبهما إلى الملاجئ“.

وتواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن تصعيد متقطع حذر الجيش الإسرائيلي من رد قاسٍ عليه.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن تصعيد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة يأتي بتعليمات من حركة حماس، وفي سياق محاولات الحركة للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال تفاهمات التهدئة.