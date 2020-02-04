 الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من سيناء إلى غزة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من سيناء إلى غزة (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من سيناء إلى غزة (فيديو)

المصدر: غزة- إرم نيوز 

زعم الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أنه أحبط محاولة تهريب أسلحة من سيناء المصرية عبر البحر كانت في طريقها إلى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر صفحته في تويتر: ”قبل 3 أشهر أحبطت قوات سلاح البحرية محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء.. منظومة السيطرة البحرية رصدت القارب المشتبه فيه، ووجهت نحوه محاربي سلاح البحرية“.

وأضاف أدرعي أنه ”بعد المطاردة، تم توقيف القارب وضبط الناشطين اللذين تواجدا على متنه.. وتبين من التحقيق معهما أن الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدامها من قبل قوات الكوماندوز البحري“ التابعة لحركة حماس.

ويفرض الجيش الإسرائيلي حصارا على قطاع غزة من البر والبحر، حيث تخضع كافة البضائع والطرود البريدية الواردة للقطاع لعلميات فحص أمنية مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يعلن بين فينة وأخرى إحباطه تهريب مواد تتعلق بالأسلحة عبر منافذ غزة المختلفة.

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