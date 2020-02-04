الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من سيناء إلى غزة (فيديو)

زعم الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أنه أحبط محاولة تهريب أسلحة من سيناء المصرية عبر البحر كانت في طريقها إلى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر صفحته في تويتر: ”قبل 3 أشهر أحبطت قوات سلاح البحرية محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء.. منظومة السيطرة البحرية رصدت القارب المشتبه فيه، ووجهت نحوه محاربي سلاح البحرية“.

#عاجل سُمح بالنشر أنه قبل ثلاثة أشهر أحبطت قوات سلاح البحرية محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع #غزة من المنطقة البحرية شمال #سيناء.

منظومة السيطرة البحرية رصدت القارب المشتبه في التهريب، ووجهت نحوها محاربي سلاح البحرية.#فيديو pic.twitter.com/MGtgqAaoFe — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 4, 2020

وأضاف أدرعي أنه ”بعد المطاردة، تم توقيف القارب وضبط الناشطين اللذين تواجدا على متنه.. وتبين من التحقيق معهما أن الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدامها من قبل قوات الكوماندوز البحري“ التابعة لحركة حماس.

بعد المطاردة، تم توقيف القارب ونقل الناشطيْن الإرهابيّيْن اللّذين تواجدا على متنه لتحقيق لدى قوات الأمن. وقد تبيّن من التحقيق معهما أنّ الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدام قوات الكوماندوز البحري التابعة لمنظمة #حماس الإرهابية.#فيديو pic.twitter.com/qd0JByqGm3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 4, 2020

ويفرض الجيش الإسرائيلي حصارا على قطاع غزة من البر والبحر، حيث تخضع كافة البضائع والطرود البريدية الواردة للقطاع لعلميات فحص أمنية مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يعلن بين فينة وأخرى إحباطه تهريب مواد تتعلق بالأسلحة عبر منافذ غزة المختلفة.