أردوغان يعلق على تنامي الخلاف مع روسيا بسبب سوريا

قلل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من إمكانية تفاقم الخلاف مع روسيا؛ بسبب الأوضاع في سوريا.

ونقلت قناة ”سي.إن.إن ترك“ عن أردوغان قوله، اليوم الثلاثاء، إن تركيا لن تسمح للحكومة السورية باكتساب أراض في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك بعد يوم من مقتل جنود أتراك في هجوم حمّلت أنقرة القوات السورية مسؤوليته.

وكانت تركيا قد حثت روسيا على كبح جماح القوات الحكومية السورية في إدلب، بعدما هز الهجوم تعاونًا هشًا بين أنقرة وموسكو.

لكن أردوغان أظهر، أثناء عودته من أوكرانيا، تماسكًا حيال علاقة بلاده بروسيا، معتبرًا أنه لا توجد حاجة ”لخلاف خطير“ مع موسكو بخصوص التطورات في سوريا في الوقت الراهن.

وقال إن بلاده ستتحدث مع روسيا بهذا الشأن ”دون غضب“، متابعا أنه ربما يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم.

وأظهرت الأيام الماضية تململا لدى الجانبين؛ بسبب الوضع في سوريا، وتبادل الطرفان تصريحات غاضبة.