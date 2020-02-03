أردوغان يؤكد مقتل عشرات الجنود السوريين على يد قواته في إدلب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، أن جيش بلده قتل عشرات من أفراد الجيش السوري ردا على مقتل 4 عسكريين أتراك في قصف سوري على مواقعهم في شمال غرب سوريا.

وقال أردوغان لصحافيين في مطار إسطنبول قبل أن يتوجه إلى أوكرانيا: ”هناك عملية جارية الآن.. حسب المعلومات الأولية تم تحييد بين 30 و35 سوريا على الجانب الآخر“.

وأضاف: ”رددنا بالمثل على هذه الهجمات وسنواصل القيام بذلك، سواء كان ذلك بالمدفعية أو بقذائف المورتر. عازمون على مواصلة عملياتنا من أجل أمن بلدنا وشعبنا وإخواننا في إدلب“، على حد قوله.

وتابع: ”أريد خصوصا أن أبلغ السلطات الروسية أن محاورنا هنا ليس أنتم، بل النظام (السوري) ولا تقفوا في طريقنا“.

من جانبه، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن ”القوات التركية شنت هجوما بعشرات الصواريخ ردا على مقتل عسكرييها استهدفت خلاله مواقع قوات النظام جنوب مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي؛ ما أسفر عن مقتل ستة جنود سوريين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح“.