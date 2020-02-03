سوريا.. اندلاع حريق في مصفاة حمص

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أكد التلفزيون الرسمي السوري فجر اليوم اندلاع حريق في مصفاة حمص. وقال التلفزيون السوري إن الحريق جراء انفجار ضاغط غاز، مشيرا إلى أن عناصر الدفاع المدني يعملون على إخماده.