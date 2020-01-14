 غارات تستهدف مطار التيفور في حمص – إرم نيوز‬‎

غارات تستهدف مطار التيفور في حمص

غارات تستهدف مطار التيفور في حمص

المصدر: رويترز

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية تصدت لما أسمته ”عدوانا“ استهدف مطار الـ“تي فور“ في ريف حمص الشرقي، دون الشكف عن مصدر الهجمات.

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