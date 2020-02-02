بعد تأييد ترشيح علاوي.. مقتدى الصدر يعمل على فض الاحتجاجات بالقوة (فيديو)

يعمل زعيم التيار الصدري، رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، على فض الاحتجاجات بالقوة، من خلال زج عناصر مليشيا ”سرايا السلام“، التابعة له والتي زجت في ساحات تحت عنوان (أصحاب القبعات الزرقاء).

وقال الناشط المدني، المعتصم في ساحة التحرير وسط بغداد مصطفى حميد، لـ“إرم نيوز“، إنه ”منذ إعلان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، تكليف محمد توفيق علاوي، وإعلان رفض المتظاهرين هذا التكليف، شنت عناصر مليشيا سرايا السلام هجوماً على المتظاهرين والمعتصمين، كما قامت بالسيطرة على المطعم التركي، بعد الاعتداء على المعتصمين في داخل المطعم بالضرب والشتم“.

وبين حميد، أن ”أنصار التيار الصدري، قاموا بتهديد عدد من خيم الاعتصام، التي ترفض ترشيح واختيار علاوي، أو ترفع صورة لرفضه، كما يفتعل بين شجارات مع المعتصمين من طردهم من الساحة والسيطرة عليها بالقوة، خصوصاً أن بعضهم يحمل أسلحة نارية وجارحة“.

وأكد الناشط المدني، المعتصم في ساحة التحرير، أن ”الشباب عازمون الثبات على الاعتصام والتظاهر، مهما تعرضوا إلى اعتداء وقمع وتهديد، فلا مغادرة للساحة إلى حين تحقيق كافة المطالب“.

إلى ذلك قال الناشط المدني في محافظة كربلاء محمد الشمري، لـ“إرم نيوز“، إن ”أنصار التيار الصدري، من أصحاب القبعات الزرقاء، حاولوا السيطرة على ساحة الاعتصام بالقوة، لكن تم طردهم من قبل المعتصمين، ورفضوا أي تواجد لهم“.

وبين الشمري، أن ”هذا الأمر أيضا حصل في محافظات عدة، لكن المعتصمين تصدوا لهم ولم يسمحوا لهم من السيطرة أو حتى التواجد في ساحات الاعتصام، فهدفهم أصبح معروفًا وهو فض الاعتصام والاحتجاج بالقوة، بعد قبول ترشيح مرشحهم محمد توفيق علاوي“.

إلى ذلك قال مصدر أمني عراقي، في حديث مع ”إرم نيوز“، إن ”قيادات التيار الصدري تجري، تنسيقًا مع قادة في أجهزة الامن، من أجل فتح الطرق المؤدية الى ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات، بهدف السيطرة على تلك الساحات بعد فتح الطرق إليها“.

كربلاء

طرد ميليشيات "عار بيت الصدر" pic.twitter.com/YPcoA4bSGV — حرام مولاي (@HaramMoulay) February 2, 2020

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن ”الصدر اتفق مع القادة الأمنيين على فض الاحتجاجات خلال 48 ساعة المقبلة، من خلال سيطرة مليشيات سرايا السلام على ساحات الاعتصام بالقوة، كما طلب منهم عدم تدخل أجهزة الأمن في فض أي صدام يحصل بين أنصاره والمتظاهرين“.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس السبت، تأييده المطلق لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، واصفا إياه بـ“مرشح الشعب“.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن جنوب العراق، اليوم الأحد، احتجاجات يشارك فيها شباب غاضبون مناهضون للحكومة؛ رفضا لتكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية، بعد أشهر من الاحتجاجات والشلل السياسي.

ساحة التحرير الآن.. تم النشر بواسطة ‏‎Mohammed Emad‎‏ في الأحد، ٢ فبراير ٢٠٢٠

ومساء أمس السبت؛ أعلن السياسي العراقي محمد توفيق علاوي تكليفه من قبل الرئيس برهم صالح بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها الرئيس للقوى السياسية للتوافق على مرشح جديد خلفا لعادل عبدالمهدي.

واستقال عبدالمهدي من منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية، لكنه استمر في أداء مهامه بصفة مؤقتة.