العراق يعلن عن اتفاق لتوسيع نشاط ”الناتو“ على أراضيه

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، أن جيش البلاد وحلف شمال الأطلسي (ناتو) اتفقا على توسيع نشاط الحلف في العراق خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، مع رئيس بعثة ”ناتو“ في العراق الجنرال جيني كاردينيا، وفق بيان صادر عن الدفاع العراقية.

ويجري قادة الناتو مباحثات مع بغداد بهدف تحديد مستقبل بعثة الحلف في العراق، عقب تصويت البرلمان العراقي في 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، على قرار يطالب بموجبه الحكومة العراقية بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

وذكر بيان الوزارة أنه جرى خلال اللقاء بين الغانمي وكاردينيا ”الاتفاق على صيغة تشمل توسعة نشاط بعثة الناتو في المرحلة المقبلة كبعثة تدريبية استشارية في حال الاتفاق على استئناف عمل البعثة“.

وأضاف أن اللقاء بحث أيضا ”إعادة تقييم عمل حلف الناتو خلال الفترة الماضية، وسلسلة اللقاءات المكثفة التي جرت بين الجانبين خلال الفترة السابقة والتي تهدف إلى تنظيم واستئناف عمل الحلف في العراق“.

وأكد الجانبان على ”أهمية العمل معا من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي بمختلف صنوفه“.

ونقل البيان عن رئيس أركان الجيش العراقي حرصه على ”تقديم الدعم والتشجيع وتأمين الحماية لبعثة الناتو في العراق في حال الاتفاق على استئناف عملها كبعثة تدريبة استشارية تقوم بتقديم الخبرات وتطوير قدرات الجيش“.

ويتولي الناتو عبر نحو 500 فرد من العسكريين والمدنيين مهمة تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، بناء على طلب الحكومة العراقية لرفع قدرة قواتها ومنع عودة تنظيم ”داعش“ الإرهابي.

وفي 4 كانون الثاني/ يناير الماضي، قرر الناتو تعليق أنشطته في تدريب القوات العراقية مؤقتا. وقال إنه سيركز جهوده على حماية أفراد بعثته في العراق.

وجاء هذا القرار بعد يوم من مقتل قائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني والقيادي في ”الحشد الشعبي“ العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

وردت إيران في 8 من الشهر ذات، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين في شمالي وغربي العراق.