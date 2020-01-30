ماذا قال الشارع الفلسطيني عن ”صفقة القرن“؟ (فيديو إرم)

أكد الفلسطينيون على موقفهم الرافض للخطة الأمريكية للسلام المعروفة بـ“صفقة القرن”، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متمنين أن يواجه الفلسطينيون الصفقة بالمصالحة والوحدة.

وشدد الفلسطينيون على أن الصفقة الأمريكية لا تقدم لهم أي حقوق من التي يطالبون بها، وأنه لا يمكن القبول ببنودها، التي تنهي القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

وعبر مواطنون خلال أحاديث لهم مع ”إرم نيوز“، عن تمنياتهم بأن يقابل القادة الفلسطينيون هذه الصفقة بالتوحد جنبا إلى جنب، وإنهاء الانقسام الفلسطيني المتواصل منذ 12 عاما، فيما شكك آخرون في أن تتم المصالحة؛ بسبب التجارب الطويلة لهم مع اتفاقات المصالحة التي كانت تنتهي بالفشل.

كما أعرب مواطنون فلسطينيون عن خيبة أملهم من مستوى الرد الفلسطيني الرسمي على الصفقة، التي بدأت إسرائيل بتنفيذ بنودها عمليا على الأرض منذ أعوام.