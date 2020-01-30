”حماس“ تدعو قادة الأمة العربية والإسلامية لرفض وإسقاط ”صفقة القرن“

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، رسائل لقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية وللجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تدعوهم لرفض خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم ”صفقة القرن”.

ودعا هنية قادة الأمة العربية والإسلامية في رسائله إلى العمل والتحرك العاجل للرفض القاطع لما أعلنه الرئيس الأمريكي في بنود وخطط مشروع ما يسمى بصفقة القرن.

وطالب هنية بضرورة الوقوف ضد كل محاولات التساوق مع نهج الإدارة الأمريكية في التعامل مع القضية الفلسطينية، واتخاذ موقف حازم ضد الانحياز الفاضح الذي تمارسه هذه الإدارة لمخططات الاحتلال الصهيوني الاستيطانية والتهويدية ضد الأرض والشعب والمقدسات.

وحذر من خطورة التساهل في تمرير هذه الصفقة المشؤومة، أو المشاركة في تنفيذها، أو قبولها كأمر واقع؛ ما يعد وصمة عار لن تمحى، وخطيئة تاريخية كبرى لن يغفرها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاحتلال إجرامي منذ أكثر من 70عاما.

وأكد هنية رفض وبطلان كل ما ورد من بنود في صفقة القرن، وتجريم وعدم التعامل مع كل القرارات التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة، والثوابت الوطنية الفلسطينية.

وشدد على أن فلسطين وقضيتها العادلة لن تقبل المساومة والقسمة، ولن تكون ميدانا لفرض حسابات سياسية ولا مزايدات انتخابية بين الإدارة الأمريكية وبين العدو الصهيوني.

مسارات المواجهة

من جهته، دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وصفي قبها، إلى الوحدة ورص الصفوف في مواجهة الهجمة الأمريكية الإسرائيلية وما تسمى بصفقة القرن.

وقال قبها إن مواجهة صفقة القرن تتم عبر الوحدة الوطنية الحقيقية القائمة على ثوابت شعبنا الفلسطيني، وإطلاق يد المقاومة لمواجهة الاحتلال وجنوده.

وأكد أن حالة التراجع السياسي والوطني الفلسطيني مثلت فرصة لدونالد ترامب وإدارته لينقضا على حقوق شعبنا الفلسطيني وتقديمها هدية للاحتلال وقادته المجرمين.

وأكد القيادي بحماس أن مسارات المواجهة الفعلية لهذه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية تبدأ بإنهاء سريع لمرحلة أوسلو والعودة إلى الخيارات الشعبية، مضيفا: ”لنترك لشعبنا العنان للنزول للشارع ومواجهة المستوطنين في كل مكان ودون أي قيود“.

إسقاط الخطة

بدوره، قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بمنطقة الخارج، رأفت مرة، إن الوحدة الوطنية والصمود الشعبي الفلسطيني في الداخل والخارج والتمسك بمشروع المقاومة بكل الوسائل، والتعاون مع القوى الحية في الأمة أفضل السبل لمواجهة المخطط الأمريكي الإسرائيلي الجديد.

وأوضح مرة في تصريح صحفي أن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة يمتلكون الكثير من أوراق القوة القادرة على مواجهة هذا المخطط.

وجدد مرة رفض حركة حماس الشامل للخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة قبل الماضية، مشيرا إلى أنها تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتثبيت الاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء الحقوق الفلسطينية كافة.

وتابع مرة: ”كما رفضنا وواجهنا مشاريع التسوية والاعتراف بالاحتلال، فإننا نؤكد التزامنا بالعمل من أجل مواجهة خطة ترامب وإسقاطها.“