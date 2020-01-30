المرصد السوري: مقتل 10 أشخاص بغارات روسية على إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 10 مدنيين في مدينة أريحا بريف إدلب شمال غرب سوريا إثر سلسلة غارات نفذتها مقاتلات روسية، ليل الأربعاء الخميس، لترتفع بذلك حصيلة القتلى جراء الغارات إلى 21 قتيلا خلال 24 ساعة.

وقال المرصد السوري، إن إحدى الغارات استهدفت محيط الفرن بالمدينة، ما أدى إلى استشهاد 7 مدنيين بينهم 5 نساء وطفل، وهم من نازحي قرية جوزف بجبل الزاوية.

وأضاف المرصد أن بقية القتلى سقطوا في غارات استهدفت مشفى الشامي الجراحي.

ووزعت حصيلة القتلى نتيجة الغارات الروسية على النحو التالي: 10 قتلى بينهم طفل جراء قصف جوي روسي على قرية كفرلاتة بجبل الأربعين بريف إدلب، و10 بينهم طفل و5 مواطنات جراء قصف جوي روسي على مدينة أريحا، ورجل جراء قصف طائرات النظام الحربية على محيط بلدة سراقب.