تونس: لا سلام دون الاعتراف الكامل بحقوق الفلسطينيين

أكدت تونس، مساء الأربعاء، أنها تتابع ”بقلق بالغ“ إعلان الإدارة الأمريكية عن صفقة القرن.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، إنه ”من منطلق إيمان تونس بعدالة القضية الفلسطينية، فإن إحلال السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط يمر وجوبا عبر الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف“.

وشددت الخارجية التونسية، على ”ضرورة عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة“.

كما أعربت عن ”وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبي من أجل استعادة حقوقه المشروعة ودعمها لكل المبادرات الرامية إلى استئناف مسار السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وهو حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن“، وفق نص البيان.

من جانبه، أدان مجلس النواب التونسي ”صفقة القرن“، داعيا في بيان نشره بصفحته على موقع ”فيسبوك“، وزارة الشؤون الخارجية التونسية وكل القوى المدنية في تونس والعالم إلى ”تعبئة جهودها وتوحيدها من أجل التصدي لهذا المخطط الذي يستهدف شرعنة الاحتلال والظلم وسرقة الأراضي والحقوق الفلسطينية، وفق قوله .

وأضاف البيان أن ”ما يسمى صفقة القرن العنصرية كمخطط يفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على كامل القدس واعتبار المدينة عاصمة للكيان الإسرائيلي المحتل وإقامة الدولة الفلسطينية على شكل أرخبيل وإلزام الفلسطينين بالاعتراف بالكيان دولة يهودية، يضرب بالقوانين وبالثوابت الدولية عرض الحائط“.

وعبر البرلمان التونسي، عن ”رفضه المطلق للاعتداء السافر على الحق الفلسطيني وعلى جزء مقدس من الأمة العربية والإسلامية“، معلنا ”تضامنه مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة القدس، وعاصمتها الأبدية“.

كما دعا المجلس ”البرلمانات العربية والإسلامية وبرلمانات الدول الصديقة الداعمة للحق الفلسطيني والبرلمانات الإقليمية والدولية، إلى إدانة هذا السلوك العدائي تجاه قضية إنسانية وحضارية عادلة“.

كما دعا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى ”اتخاذ قرار موحد ينتصر للحق الفلسطيني، والشروع في خطوات عملية للحيلولة دون تنفيذ هذا المخطط المشؤوم“، بحسب نص البيان.