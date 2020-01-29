روحاني: صفقة القرن أكثر المشاريع ”فظاعة“ في القرن الحالي

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، ”صفقة القرن”، بأنها ”أكثر المشاريع فظاعة“.

وكتب روحاني في حسابه الرسمي على ”تويتر“، بعدما وصف صفقة القرن بالحماقة: ”إنها أكثر المشاريع فظاعة في القرن الحالي“.

من جانبه، قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، إن ”صفقة القرن الظالمة تجسد غرور وغطرسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصهيونية من جهة، ومظلومية الشعب الفلسطيني من جهة أخرى“.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ عن جهانغيري، قوله إن ”نهاية هذا المشروع لن تكون سوى الفشل والفضيحة لأصحابه، في ظل مقاومة ووعي الفلسطينيين والمسلمين وأحرار العالم“.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وبحضور رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، عن خطته لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تعرف بصفقة القرن.

وتضمن الخطة استمرار السيطرة الاسرائيلية على معظم الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل عام 1967، وضم الكتل الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل وبقاء مدينة القدس موحدة وتحت السيادة الاسرائيلية.

وتعهدت اسرائيل بالحد من النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية لمدة أربع سنوات وهي الفترة الممنوحة للجانب الفلسطيني كي يقر الدخول في مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي لتطبيق الخطة.