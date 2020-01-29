إصابة 7 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب نابلس

أصيب 7 فلسطينيين بحالات اختناق، مساء الأربعاء، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، على خلفية احتجاجات فلسطينية مناهضة لـ“صفقة القرن”.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات بالاختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات في قرية بيتا قرب نابلس.

وأوضحت أنه تم تقديم الإسعاف الأولي الميداني لستة مصابين، ونقل السابع إلى المستشفى.

واندلعت، الأربعاء، مواجهات متفرقة في الضفة الغربية بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين، بينهم 3 أصيبوا بالرصاص.

من جانب آخر، اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين، مساء الأربعاء، باب العامود ”أحد أبواب المسجد الأقصى“، وأغلقوا الطريق أمام المصلين الفلسطينيين وشنوا حملة اعتقالات في صفوفهم.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال معززة بالشرطة الإسرائيلية والجيش وأجهزة الشاباك والأمن، اقتحموا باب العامود أثناء إقامة الفلسطينيين طقوسهم الدينية، وأغلقوا الطرقات المؤدية إلى باب العامود.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بالضرب المبرح على شاب فلسطيني، واعتقلت آخرين وفضّت العديد من التجمعات الرافضة لصفقة القرن، كما لاحقت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

ودعت الفصائل الفلسطينية ”جميع أبناء الشعب في كل المناطق سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة أو القدس المحتلة، إلى التعبير عن رفضهم لصفقة القرن، من خلال التواجد في مناطق التماس مع قوات الاحتلال“.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، الخطوط الرئيسية لخطة يرفضها الفلسطينيون، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية ”متصلة“ في صورة ”أرخبيل“ تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، وعاصمتها ”في أجزاء من القدس الشرقية“، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

ويتمسك الفلسطينيون بكل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة منذ 1967.