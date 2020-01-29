وزير الدفاع الإسرائيلي يدفع باتجاه بسط السيادة على الضفة الغربية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأربعاء إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط فتحت مجالا لتطبيق السيادة الإسرائيلية على نحو ثلث الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف بينيت أنه ”شكل فريقا بالفعل للمضي قدما في العملية“، مشيرا إلى أنه ”الليلة الماضية، طرق التاريخ باب بيتنا ومنحنا فرصة العمر لتطبيق القانون الإسرائيلي على كل المستوطنات في السامرة ويهودا وغور الأردن وشمال البحر الميت“.

وأردف أن ”إسرائيل حصلت فعليا على الضوء الأخضر لبدء تطبيق قوانينها على كل الأراضي التي يريدها الرئيس ترامب“، مبينا أن ”هذه تمثل نحو 30 في المئة من الضفة الغربية“.

وأوضح الوزير أنه ”أصدر توجيهات بتشكيل فريق خاص ضمن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أجل ”تطبيق القوانين والسيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات اليهودية“ في الضفة الغربية، مؤكدا أن ”الحكومة الإسرائيلية لن تعترف بدولة فلسطينية“.

والفصيل اليميني المتطرف الذي ينتمي له بينيت شريك في الحكومة الائتلافية التي يقودها بنيامين نتنياهو.

ويؤيد بينيت منذ فترة طويلة ضم مساحات كبيرة من الضفة الغربية وأشاد بمقترح ترامب للسلام لأنه وافق على السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على مستوطناتها في الضفة الغربية.

وتقترح خطة ترامب أيضا إقامة دولة فلسطينية، لكن هذا المقترح لا يروق لبعض حلفاء نتنياهو اليمينيين.