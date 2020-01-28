آلاف الفلسطينيين يتظاهرون رفضا لـ“صفقة القرن“ في الضفة الغربية وغزة (صور وفيديو)

تظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، رفضا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بنود خطته للسلام المعروفة باسم ”صفقة القرن”.

وخرج المئات من المواطنين في منطقة دوار المنارة وسط مدينة رام الله، تنديدًا بالصفقة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيثُ أصيب شاب بالرصاص المطاطي.

كما تظاهر آلاف الفلسطينيين في جنين ونابلس والخليل وبيت لحم، رفضًا للصفقة الأمريكية، حيث أحرق المتظاهرون صورًا للرئيس ترامب، وأحرقوا الإطارات المطاطية أيضًا.

وبالتزامن، خرج آلاف في عدد من محافظات قطاع غزة، في مسيرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، خطته للسلام، تخللها حرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي وإشعال الإطارات المطاطية.

وتوافد آلاف الفلسطينيين لمنطقة ”دوار الترنس“ في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ورفعوا العلم الفلسطيني وطالبوا بسرعة إنجاز الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية.

أعطو مفاتيح الثورة لمخيم جباليا.المخيم قبل قليل. تم النشر بواسطة ‏‎Kareem Maher Jouda‎‏ في الثلاثاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٠

كما تظاهر فلسطينيون في منطقة ”دوار النجمة“ وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع مظاهرات مماثلة جابت شوارع بيت حانون شمال القطاع، ومسيرات مماثلة وسط مدينة غزة، وأخرى في محافظة دير البلح وسط القطاع.