العراق.. مسلحون يحرقون خيام المعتصمين في الناصرية (فيديو)

أفاد مصدر أمني بأن مسلحين مجهولين اقتحموا ساحة اعتصام في مدينة الناصرية بعد منتصف ليل الأحد وأحرقوا خيام المتظاهرين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.

وقال المصدر، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم إن ”مسلحين مجهولين يستقلون سيارات مدنية ويرتدون ملابس بيضاء، اقتحموا ساحة الحبوبي وسط الناصرية، حيث يعتصم المتظاهرون منذ أشهر“.

وأضاف أن ”المسلحين كانوا يطلقون الرصاص الحي عند اقتحام الساحة وأضرموا النيران في خيام المعتصمين الذين فروا من الرصاص الحي“.

وتابع المصدر أن ”المسلحين عادوا أدراجهم بعد إحراق الخيام“.

The moment when the protesters shot at Nasiriyah in Al-Haboubi square.#Nasiriyah #Iraq #IraqiProtests #العراق #الناصرية #الناصريةــرمزـالفداء pic.twitter.com/JyJoUq2FQW

