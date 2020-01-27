العراق.. مسلحون يحرقون خيام المعتصمين في الناصرية (فيديو)

أفاد مصدر أمني بأن مسلحين مجهولين اقتحموا ساحة اعتصام في مدينة الناصرية بعد منتصف ليل الأحد وأحرقوا خيام المتظاهرين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.

وقال المصدر، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم إن ”مسلحين مجهولين يستقلون سيارات مدنية ويرتدون ملابس بيضاء، اقتحموا ساحة الحبوبي وسط الناصرية، حيث يعتصم المتظاهرون منذ أشهر“.

وأضاف أن ”المسلحين كانوا يطلقون الرصاص الحي عند اقتحام الساحة وأضرموا النيران في خيام المعتصمين الذين فروا من الرصاص الحي“.

وتابع المصدر أن ”المسلحين عادوا أدراجهم بعد إحراق الخيام“.

من جانبه، قال ناشط في احتجاجات ذي قار إن ”الميليشيات الموالية لإيران هي من تقف وراء الهجوم“.

وشهدت الناصرية، الأحد، صدامات واسعة بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة 70 متظاهراً بعضهم بالرصاص الحي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) عن مقتل 12 متظاهراً في بغداد وذي قار خلال يومين (السبت والأحد).