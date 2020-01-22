متجاهلا تهديد الميليشيات.. الرئيس العراقي يلتقي ترامب في ”دافوس“

التقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس.

وأمس هددت كتائب حزب الله العراقية، الموالية لإيران، الرئيس برهم بمنعه من دخول العاصمة بغداد، في حال لقائه الرئيس الأمريكي، على وقع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، اليوم، أن برهم أكد ”ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي“، مشددا على أن ”ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة“.

خلال اللقاء مع الرئيس الأمريكي @realDonaldTrump … رئيس الجمهورية @BarhamSalih يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأن ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة. pic.twitter.com/k0bgtwrlLH — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) January 22, 2020

ولفت الرئيس العراقي إلى أن بلاده حريصة ”على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء وبما يعزز سيادته واحترام قراره المستقل ويحقق مصالح الشعب العراقي ومواصلة التطور الاقتصادي وإعادة الإعمار“.

كما أكد على ”عدم السماح بأن يتحول العراق إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات“.

ومنذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحسد الشعبي أبو المهدي المهندس قرب بغداد، تضغط الميليشيات الموالية لإيران لإخراج القوات الأمريكية من العراق.