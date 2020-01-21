بعد عزمه لقاء ترامب.. كتائب حزب الله تهدد الرئيس العراقي

هددت كتائب حزب الله في العراق، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح، بمنعه من دخول العاصمة بغداد، في حال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر دافوس.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب، وصالح، على هامش المؤتمر الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم في سويسرا.

وقال القيادي في الكتائب أبو علي العسكري إننا ”نشدد على ضرورة التزام برهم صالح بعدم لقاء الأحمق ترامب، وزمرة القتلة التي ترافقه، وبخلافه سيكون هناك موقف للعراقيين اتجاهه، لمخالفته إرادة الشعب، وتجاهل الدماء الزكية التي تريقها هذه العصابة“.

وأضاف العسكري في تغريدة عبر ”تويتر“ أنه حينها سنقول لا أهلاً ولا سهلاً بك وسيعمل الأحرار من أبنائنا على طرده من بغداد الكرامة والعز“.

وانطلقت صباح يوم الثلاثاء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس وسط مشاركة 3000 شخص من القادة والمسؤولين التنفيذيين، تحت شعار العمل من أجل عالم ”متماسك وتنمية مستدامة“.