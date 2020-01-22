 زينة عكر عدرا وزيرة دفاع ”غامضة“ تثير اللبنانيين – إرم نيوز‬‎

زينة عكر عدرا وزيرة دفاع ”غامضة“ تثير اللبنانيين

زينة عكر عدرا وزيرة دفاع ”غامضة“ تثير اللبنانيين

المصدر: إرم نيوز

أثار تعيين زينة عكر عدرا كوزيرة للدفاع في حكومة حسن دياب في لبنان، جدلا بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع غياب أي ”تاريخ سياسي“ للوزيرة الجديدة، سوى معلومات شحيحة عن كونها زوجة رجل الأعمال المعروف جواد عدرا.

ومع خبر تعيين زينة عكر عدرا وزيرة للدفاع، نشرت وسائل إعلام محلية تغريدة على أنها أول تعليق للوزيرة على قرار تعيينها، جاء فيها: ”لي الشرف أن أكون أول امرأة تتقلد منصب وزارة الدفاع في دولة عربية.. دولة #لبنان المجد والعز“، ليتضح لاحقا أن الحساب مزيف، حيث إن صاحبة الصورة كانت قد خرجت لتنفي أنها الوزيرة بعد ”التباس“ وقع في الأسماء.

 

وفي أول ردود فعل على تعيين الوزيرة الجديدة، شكك لبنانيون في قرار تعيينها، مبينين أن القرار كان سياسيا محسوبا، في الوقت الذي رحب فيه آخرون بالقرار، كون ”عدرا“ ستكون أول امرأة عربية تتقلد مثل هذا المنصب، حيث عبرت الإعلامية غدي فرنسيس عن سعادتها بتمثيل المرأة اللبنانية على هذا المستوى: ”أول ما سأقوله، وسأقول الكثير تباعاً، #زينة_عدرا امرأة مسؤولة جدية مديرة قديرة كلّها عقل وعلم، حفطت أرقام موازنات وقرارات الدولة اللبنانية عن ظهر قلب مثقل بهموم البلاد والمجتمع. أرفَعُ رأسي عالياً كامرأة لبنانية، بهكذا تمثيل“.

وأيدها الإعلامي عبدالرحمن الشامي: ”تحطيم الصورة النمطية للمرأة العربية في المجتمع الذكوري! بوسع المرأة القيام بكل الأدوار، متى ما تحققت لها الظروف المواتية لذلك، وأن تبلغ أعلى المناصب، وتديرها باقتدار. كل التوفيق لوزيرة الدفاع الجديدة“.

في حين استنكر ”هيثم طالب“ تعيين الوزيرة، التي يبدو توجهها السياسي ”غامضا“ من وجهة نظره: ”وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا شو اختصاصها بوزارة الدفاع وهي صاحبة معارض“.

وسخر ”مصطفى بوفرة“: ”وزيرة الدفاع اللبنانية في الحكومة المعلن عنها اليوم ”زينة عكر عدرا“ المعنى الحقيقي لمدنية ماشي عسكرية، يــــا مسخرة“.

فيما انتقد مغرد آخر تعيين زينة عكر، معتبرا أن محاولات تعيين زوجها فشلت، فاستبدلوه بها: ”جواد عدرا ما ركب رئيس، جابو مرتو وزيرة دفاع“.

وشكك مغرد آخر بقرار التعيين: ”الرئيس عون كان يعاند دائما لعدم تسمية قواتي نائبا لرئيس مجلس الوزراء بحجة أن هذا الموقع يسميه رئيس الجمهورية!! هل زينة عكر زوجة جواد عدرا انت سميتها فخامتك!؟؟؟ أو ما فيكن الا عالقوات“.

 

وإضافة إلى حقيبة وزير الدفاع، تم منح زينة عكر عدرا أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، في حكومة حسن دياب، التي سيكون احتواء الأزمة الاقتصادية إحدى أولوياتها.

والوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا، وهو رجل أعمال لبناني معروف، ومدير عام شركة ”الدولية للمعلومات” وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

ومن المعلومات المتداولة عن وزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة، أنها من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وصهره جبران باسيل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الحكومة اللبنانية
تاغ
حسان دياب
لبنان
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث