زينة عكر عدرا وزيرة دفاع ”غامضة“ تثير اللبنانيين

أثار تعيين زينة عكر عدرا كوزيرة للدفاع في حكومة حسن دياب في لبنان، جدلا بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع غياب أي ”تاريخ سياسي“ للوزيرة الجديدة، سوى معلومات شحيحة عن كونها زوجة رجل الأعمال المعروف جواد عدرا.

ومع خبر تعيين زينة عكر عدرا وزيرة للدفاع، نشرت وسائل إعلام محلية تغريدة على أنها أول تعليق للوزيرة على قرار تعيينها، جاء فيها: ”لي الشرف أن أكون أول امرأة تتقلد منصب وزارة الدفاع في دولة عربية.. دولة #لبنان المجد والعز“، ليتضح لاحقا أن الحساب مزيف، حيث إن صاحبة الصورة كانت قد خرجت لتنفي أنها الوزيرة بعد ”التباس“ وقع في الأسماء.

لي الشرف أن أكون أول امرأة تتقلد منصب وزارة الدفاع في دولة عربية.. دولة #لبنان المجد والعز. — زينة عكر Zeina Aker (@Zeina_Aker) January 21, 2020

من أهضم المواقف التي حصلت معي هو أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي استخدمت صورتي على أنني وزيرة الدفاع اللبنانية #زينة_عكر_عدرا #وزيرة_الدفاع_اللبنانية pic.twitter.com/on1Yc2TGy2 — Zeina Adra (@zeinaadra) January 22, 2020

وفي أول ردود فعل على تعيين الوزيرة الجديدة، شكك لبنانيون في قرار تعيينها، مبينين أن القرار كان سياسيا محسوبا، في الوقت الذي رحب فيه آخرون بالقرار، كون ”عدرا“ ستكون أول امرأة عربية تتقلد مثل هذا المنصب، حيث عبرت الإعلامية غدي فرنسيس عن سعادتها بتمثيل المرأة اللبنانية على هذا المستوى: ”أول ما سأقوله، وسأقول الكثير تباعاً، #زينة_عدرا امرأة مسؤولة جدية مديرة قديرة كلّها عقل وعلم، حفطت أرقام موازنات وقرارات الدولة اللبنانية عن ظهر قلب مثقل بهموم البلاد والمجتمع. أرفَعُ رأسي عالياً كامرأة لبنانية، بهكذا تمثيل“.

أول ما سأقوله، وسأقول الكثير تباعاً،#زينة_عدرا امرأة مسؤولة جدية مديرة قديرة كلّها عقل وعلم، حفطت أرقام موازنات وقرارات الدولة اللبنانية عن ظهر قلب مثقل بهموم البلاد والمجتمع. أرفَعُ رأسي عالياً كامرأة لبنانية، بهكذا تمثيل ???????? — غدي فرنسيس???????????????????????? (@ghadifrancis) January 21, 2020

وأيدها الإعلامي عبدالرحمن الشامي: ”تحطيم الصورة النمطية للمرأة العربية في المجتمع الذكوري! بوسع المرأة القيام بكل الأدوار، متى ما تحققت لها الظروف المواتية لذلك، وأن تبلغ أعلى المناصب، وتديرها باقتدار. كل التوفيق لوزيرة الدفاع الجديدة“.

في حين استنكر ”هيثم طالب“ تعيين الوزيرة، التي يبدو توجهها السياسي ”غامضا“ من وجهة نظره: ”وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا شو اختصاصها بوزارة الدفاع وهي صاحبة معارض“.

وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا شو اختصاصها بوزارة الدفاع وهي صاحبة معارض — hayssam taleb (@hayssam2011) January 21, 2020

وسخر ”مصطفى بوفرة“: ”وزيرة الدفاع اللبنانية في الحكومة المعلن عنها اليوم ”زينة عكر عدرا“ المعنى الحقيقي لمدنية ماشي عسكرية، يــــا مسخرة“.

وزيرة الدفاع اللبنانية في الحكومة المعلن عنها اليوم "زينة عكر عدرا"

المعنى الحقيقي لمدنية ماشي عسكرية ????

يــــــــــا مسخرة ???????????? pic.twitter.com/51kDNdRo6T — مصطفى بوڨرة_Mostefa Bouguerra (@Mosta48848482) January 22, 2020

فيما انتقد مغرد آخر تعيين زينة عكر، معتبرا أن محاولات تعيين زوجها فشلت، فاستبدلوه بها: ”جواد عدرا ما ركب رئيس، جابو مرتو وزيرة دفاع“.

جواد عدرا ما ركب رئيس، جابو مرتو وزيرة دفاع ????..#زينة_عكر pic.twitter.com/L5YKdUcMsn — J (@coffee_mate1) January 21, 2020

وشكك مغرد آخر بقرار التعيين: ”الرئيس عون كان يعاند دائما لعدم تسمية قواتي نائبا لرئيس مجلس الوزراء بحجة أن هذا الموقع يسميه رئيس الجمهورية!! هل زينة عكر زوجة جواد عدرا انت سميتها فخامتك!؟؟؟ أو ما فيكن الا عالقوات“.

الرئيس عون كان يعاند دائما لعدم تسمية قواتي نائب لرئيس مجلس الوزراء بحجة أن هذا الموقع يسميه رئيس الجمهورية!!

هل زينة عكر زوجة جواد عدرا انت سميتها فخامتك!؟؟؟

أو ما فيكن الا عالقوات !؟؟ — مغرِّد قواتي (@mougharedouwety) January 21, 2020

وإضافة إلى حقيبة وزير الدفاع، تم منح زينة عكر عدرا أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، في حكومة حسن دياب، التي سيكون احتواء الأزمة الاقتصادية إحدى أولوياتها.

والوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا، وهو رجل أعمال لبناني معروف، ومدير عام شركة ”الدولية للمعلومات” وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

ومن المعلومات المتداولة عن وزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة، أنها من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وصهره جبران باسيل.