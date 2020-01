من هي زينة عكر عدرا وزيرة دفاع لبنان الجديدة؟

View this post on Instagram

ورد اسمها ضمن التشكيلة الحكومية الجديد في لبنان، برئاسة حسان دياب.. إنها زينة عكر عدرا، أول وزيرة دفاع عربية. . ومن المعلومات المتداولة عن وزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة، أنها من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وصهره جبران باسيل. . والوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا، وهو رجل أعمال لبناني معروف، ومدير عام شركة "الدولية للمعلومات"، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان. . #إرم_نيوز #لبنان #زينب_عدرا #حسان_دياب #لبنان_يتنفض #زينة_عكر_عدرا #اخبار #منوعات #سياسة #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #lebanon