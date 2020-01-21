من هي زينة عكر عدرا وزيرة دفاع لبنان الجديدة؟

ورد اسمها اليوم الثلاثاء ضمن التشكيلة الحكومية الجديد في لبنان، برئاسة حسان دياب.. إنها زينة عكر عدرا، أول وزيرة دفاع عربية.
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ورد اسمها ضمن التشكيلة الحكومية الجديد في لبنان، برئاسة حسان دياب.. إنها زينة عكر عدرا، أول وزيرة دفاع عربية. . ومن المعلومات المتداولة عن وزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة، أنها من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وصهره جبران باسيل. . والوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا، وهو رجل أعمال لبناني معروف، ومدير عام شركة "الدولية للمعلومات"، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان. . #إرم_نيوز #لبنان #زينب_عدرا #حسان_دياب #لبنان_يتنفض #زينة_عكر_عدرا #اخبار #منوعات #سياسة #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #lebanon
ويتساءل الكثير من النشطاء عن عدرا، التي تبدو المعلومات عنها شحيحة، إذ لم تكن من الوجوه السياسية المعروفة على الساحة اللبنانية خلال الفترة الماضية.
وإضافة إلى حقيبة وزير الدفاع، تم منح زينة عكر عدرا أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، في حكومة حسن دياب، التي سيكون احتواء الأزمة الاقتصادية إحدى أولوياتها.
ومن المعلومات المتداولة عن وزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة، أنها من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وصهره جبران باسيل.
والوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا، وهو رجل أعمال لبناني معروف، ومدير عام شركة” الدولية للمعلومات” وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.
وتتألف الحكومة الجديدة من 20 وزيرا، لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.