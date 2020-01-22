العراق .. محتجون يقطعون طريق ميناءي أم قصر وخور الزبير

قطع محتجون عراقيون غاضبون صباح اليوم الأربعاء الطريق المؤدية لميناءي ”أم قصر“ و“خور الزبير“ في البصرة.

وقال مصدر أمني عراقي إن قطع الطريق أدى إلى تكدس عشرات المركبات المتجهة إلى الميناءين والشركات الصناعية.

ومنذ الاثنين، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاتهم بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسة في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.