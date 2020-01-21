من هو وزير الداخلية اللبناني الجديد محمد فهمي؟

تنتظر وزير الداخلية والبلديات اللبناني الجديد، العميد محمد فهمي، مهمة صعبة تتمثل بطريقة التعاطي مع الشارع اللبناني الغاضب من السياسات الحكومية وسط أزمة اقتصادية ومالية تعصف بالشارع اللبناني.

وربما يأتي خيار تسليم الوزارة لجنرال متقاعد، متسقا مع طبيعة المرحلة التي يعيشها لبنان، فالعميد فهمي، شغل مناصب عدة في الألوية والأفواج المقاتلة منذ العام 1980 ولغاية 1990 وشكل بعدها الى مديرية المخابرات – فرع الأمن العسكري ، واستلم رئاسة الفرع من العام 1997 ولغاية العام 2006، ثم شغل رئاسة المركز اللبناني للأعمال المتعلق بالألغام بعد حرب تموز 2006 ولغاية العام 2012، وآخرها عين قائد منطقة جبل لبنان العسكرية لغاية العام 2016.

ولد وزير الداخلية محمد فهمي في بيروت في العام 1958، وتطوع في الجيش بتاريخ 12-06-1978 وتقدم باستقالته بتاريخ 11-02-2016 برتبة عميد، ليشغل منصب مستشار الأمن والسلامة لمجلس ادارة مصرف بلوم بنك ولا يزال لغاية تاريخه.

وهو حاصل على ماجستير تنفيذية في إدارة الأعمال والموارد البشرية، بالإضافة إلى دبلوم في الإدارة العليا من جامعة James Madison الولايات المتحدة الأمريكية – فرجينيا، بحسب ما أوردته قناة LBC اللبنانية.

وتجمع محتجون لبنانيون، مساء الثلاثاء، أمام مجلس النواب (البرلمان)، وسط العاصمة بيروت؛ رفضًا لتشكيلة حكومة حسان دياب، معتبرين أنها ”من لون واحد“ ولا تلبي مطالبهم.

وعقب لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، أعلن دياب، الثلاثاء، تشكيلة حكومته، وهي تضم بخلافه 19 وزيرًا.

وقطع محتجون طريق منطقة كورنيش المزرعة، الكولا، فردان، قصقص، غربي بيروت، بإطارات مشتعلة؛ تنديدًا بالتشكيلة الحكومية.

وستخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية متواصلة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

وردد المحتجون شعارات منددة بدياب، مشددين على أنه لا يمثلهم ولا يُمثل تطلعاتهم.