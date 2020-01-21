وزير المالية الجديد: لبنان يعيش أزمة لم يشهدها منذ ولادته

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال وزير المالية اللبناني في الحكومة المعينة حديثا، غازي وزني، الأربعاء، إن لبنان يعيش أزمة مصرفية ومالية واقتصادية لم يشهدها منذ ولادته. وأضاف وزني في تصريحات هي الأولى له بعد تسلمه منصبه، ”إذا استمرينا في هذه الأزمة سنصل إلى الإفلاس ويجب على الحكومة أن تهيئ خطة أو برنامجًا انقاذيًا شاملًا“. وأكد أن لبنان يعيش فترة…