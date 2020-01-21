وزير المالية الجديد: لبنان يعيش أزمة لم يشهدها منذ ولادته

قال وزير المالية اللبناني في الحكومة المعينة حديثا، غازي وزني، الأربعاء، إن لبنان يعيش أزمة مصرفية ومالية واقتصادية لم يشهدها منذ ولادته.
وأضاف وزني في تصريحات هي الأولى له بعد تسلمه منصبه، ”إذا استمرينا في هذه الأزمة سنصل إلى الإفلاس ويجب على الحكومة أن تهيئ خطة أو برنامجًا انقاذيًا شاملًا“.
وأكد أن لبنان يعيش فترة انكماش اقتصادي، ويحتاج إلى الدعم من الخارج ليخرج من أزمة تهدد بإفلاسه قائلا ”إذا لم نحصل على دعم خارجي فهذه مشكلة كبيرة“.
وشدد على ضرورة تقديم الحكومة برنامجا اقتصاديا متكاملا لحماية الأسواق.