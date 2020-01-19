منتقدا عدم دعوته.. السودان: المنطق والعدل يقتضيان مشاركتنا في مؤتمر برلين حول ليبيا

انتقد السودان، يوم الأحد، عدم دعوته إلى مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية.

وقالت وزارة خارجية الخرطوم، في بيان يوم الأحد، إن ”معظم دول جوار ليبيا تغيبت عن المؤتمر، بالرغم من أن دول الجوار الليبي، وتحديدا السودان، هي الأكثر تأثرا بما يجري في ليبيا والأقدر على المساهمة في تحويل ما يخرج به المؤتمر إلى واقع ملموس“.

واعتبر البيان أنه من باب ”المنطق والعدل والحرص على إنجاح مؤتمر برلين، يقتضي مشاركة كل هذه الدول في المؤتمر، غير أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر كانت انتقائية ولم تكن هناك أُسس واضحة للمشاركة فيه“.

لكن الوزارة أعربت عن ”أمل السودان بأن ينتج عن مؤتمر برلين ما يساعد على تقدم التسوية السياسية في ليبيا”.

كما رحب السودان ”بوقف إطلاق النار الذي أعلنه طرفا النزاع في ليبيا“، آملا أن ”يكون وقفا مستداما؛ لأنه بدون وقف للعمليات القتالية لن يكون هناك معنى للحديث عن الحل السلمي“، وفق المصدر ذاته.

وكان سياسيون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدوا عدم دعوة السودان لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا، واعتبروه ”تجاوزا لدولة حدودية يهمها أمر ليبيا وتتأثر الخرطوم بما يحدث في طرابلس“.

لكن آخرين رأوا أن السودان ”لم يستعد مكانته الدولية بعد، وأنه لا يزال يكافح للتعافي الاقتصادي والسياسي في ظل الحكومة الانتقالية التي بدأت في 17 آب/ أغسطس الماضي“.