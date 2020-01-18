تفاقم الوضع في بيروت.. والحريري يطالب الأمن بالتصدي لـ“المرتزقة“ (فيديو)

يشهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت مواجهات عنيفة، مساء السبت، بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي هاجمها محتجون غاضبون بالحجارة وجذوع أشجار وأعمدة إشارات السير بشكل غير مسبوق، قبل أن تردّ بإطلاق خراطيم المياه والقنابل المسيّلة للدموع.

إحراق خيمة للثوار قرب رياض الصلح وسط قرع لأجراس الكنائس#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/jRbWElM3rB — Mhّmd (@dankar) January 18, 2020

وتداول نشطاء على موقع ”تويتر“ مقاطع مصورة لنيران تشتعل في خيام، قالوا إن قوى الأمن أحرقتها، لإجبارهم على فض التجمعات التي بدأت في تزايد بعد ظهر اليوم.

وجاءت تظاهرات اليوم في بيروت تحت عنوان ”لن ندفع الثمن“، احتجاجًا على التأخير في تشكيل حكومة تضع حداً للانهيار الاقتصادي.

ومع زيادة التوتر في وسط العاصمة، غرد سعد الحريري، رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، قائلاً إن ”مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية“.

لن يحترق حلم #رفيق_الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان اعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والامنية مدعوة الى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين. #لبنان_ينتفض #لبنان ٢/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) January 18, 2020

وتابع: ”لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. لن نسمح لأي كان إعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين“.

كما طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت ، وقال مكتب الرئاسة اللبنانية إن عون ”دعاهم للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت“.

لكن النشطاء ردوا بتغريدات ناقمة على الساسة وقوى الأمن، قائلين إن ”ما يحدث في بيروت دليل سقوط الأخلاق لدى المسؤولين“.

٣٠ عاما ونحن كلبنانيين ندفع ثمن تشريع سطوة الميليشيا والدويلة باسم "المقاومة"…

من أحرق خيم المتظاهرين اليوم هي شرطة "المقاومة"…#لبنان_ينتفض — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) January 18, 2020

بس اهم شي تتناحروا كم وزير شيعي بالحكومة واذا المسيحي اخد حصتو واذا السني اخد الحقائب يلي بدو ياها واذا الدروز تم تحقيرن او لأ! بس حق الشعب بحياة كريمة لشو، هيدا أمر ثانوي. #لبنان_ينتفض — Rayane Moussallem (@RioMoussallem) January 18, 2020

#لبنان_ينتفض

لا منصب رسمي فوق مصلحة الشعب.

لا حكم أكبر من وطن.

لا دستور أهم من سلامة الإنسان والمجتمع.

لا أولوية سياسية تعلو على لقمة العيش. — إياد أبو شقرا (@eyad1949) January 18, 2020

ما يحدث في بيروت دليل سقوط الأخلاق لدى المسؤولين من @rayaelhassan إلى الضباط و العناصر التي ترضخ للأبوات مسؤولي الميليشيات و تقمع و تؤذي المتظاهرين. هؤلاء هم مستقبلنا و املنا و رجائنا. نضالنا ضد قوى في غاية الفساد و الظلم. قوانا الأمنية في خدمة الشعب و ليس النظام. #لبنان_ينتفض — Ali Jaber (@alimouinjaber) January 18, 2020

واستعادت حركة التظاهرات غير المسبوقة في لبنان التي دخلت اليوم شهرها الرابع، زخمها الأسبوع الحالي مع مهاجمة متظاهرين لعدد من المصارف وتكسير واجهاتها احتجاجاً على قيود مشددة تفرضها على المودعين في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد الحديث. وردت القوى الأمنية باستخدام قوة مفرطة طالت الصحافيين وندّد بها الناشطون ومنظمات حقوقية.

يقول المتظاهرون ان المواجهة ليست مع قوى الامن او الجيش بل مع هذه السلطة الفاقدة للشرعية التي لم تسمع منذ 94 يوم. #لبنان_ينتفض بيروت الان pic.twitter.com/YDoQkmGpOa — Salman Andary (@salmanonline) January 18, 2020

وبعد استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تحت غضب الشارع بعد نحو أسبوعين من انطلاق التظاهرات، تمّ تكليف الأستاذ الجامعي حسان دياب بدعم من حزب الله تشكيل حكومة جديدة تعهّد بأن تكون مصغرة ومؤلفة من اختصاصيين، تلبية لطلب الشارع.

ورغم إعلان قوى سياسية عارضت تكليفه عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة على رأسها تيار المستقبل بزعامة الحريري والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، لم يتمكن دياب من تشكيل حكومته بعد، لاصطدامه بإصرار كتل دعمت تسميته على حصصها من الحقائب الوزارية.