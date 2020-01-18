 إضرام النار في مخيم احتجاج ببيروت وسط اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين‎ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

إضرام النار في مخيم احتجاج ببيروت وسط اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين‎ (فيديو)

إضرام النار في مخيم احتجاج ببيروت وسط اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين‎ (فيديو)

المصدر: رويترز

 اشتغلت النيران في مخيم احتجاج بوسط بيروت مساء اليوم السبت، مما أدى إلى احتراق خيام وتصاعد ألسنة اللهب، في حين تصدت قوات الأمن للمحتجين قرب البرلمان.

ولم يتضح سبب الحريق. ونفت قوى الأمن الداخلي تقارير إعلامية عن قيام بعض أفرادها بحرق المخيم.

وأقام نشطاء المخيم في الأشهر الأخيرة في إطار الاحتجاجات على نخبة حاكمة أغرقت البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

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