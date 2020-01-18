إضرام النار في مخيم احتجاج ببيروت وسط اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين‎ (فيديو)

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اشتغلت النيران في مخيم احتجاج بوسط بيروت مساء اليوم السبت، مما أدى إلى احتراق خيام وتصاعد ألسنة اللهب، في حين تصدت قوات الأمن للمحتجين قرب البرلمان. #Beirut #Lebanon now #بيروت #لبنان الان pic.twitter.com/p03U8V33EC — Bassem Mroue باسم مروه (@bmroue) January 18, 2020 ولم يتضح سبب الحريق. ونفت قوى الأمن الداخلي تقارير إعلامية عن قيام بعض…