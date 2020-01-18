إضرام النار في مخيم احتجاج ببيروت وسط اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين‎ (فيديو)

اشتغلت النيران في مخيم احتجاج بوسط بيروت مساء اليوم السبت، مما أدى إلى احتراق خيام وتصاعد ألسنة اللهب، في حين تصدت قوات الأمن للمحتجين قرب البرلمان.
#Beirut #Lebanon now #بيروت #لبنان الان pic.twitter.com/p03U8V33EC
— Bassem Mroue باسم مروه (@bmroue) January 18, 2020
ولم يتضح سبب الحريق. ونفت قوى الأمن الداخلي تقارير إعلامية عن قيام بعض أفرادها بحرق المخيم.
قرع أجراس الكنائس ورفع الاذان في المساجد في وسط بيروت، في محاولة لوقف المواجهات وإعادة السلمية إلى الحراك، وترافق ذلك مع توافد متظاهرين إلى مدخل ساحة رياض الصلح. pic.twitter.com/aWqzd0O537
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 18, 2020
وأقام نشطاء المخيم في الأشهر الأخيرة في إطار الاحتجاجات على نخبة حاكمة أغرقت البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.