العراق.. اختطاف ناشط في الاحتجاجات وسط بغداد

أقدم مسلحون مجهولون، السبت، على خطف ناشط في الاحتجاجات عقب خروجه من ساحة التحرير وسط بغداد، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن ”مسلحين مجهولين اختطفوا تحت تهديد السلاح الناشط في التظاهرات أحمد فاضل، بعد عودته من ساحة التحرير وسط بغداد“.

وأوضح المصدر أن ”القوات الأمنية تلقت معلومات من سكان مدنيين تشير إلى اعتراض مسلحين مجهولين للناشط المدني وسط بغداد، وأرغموه على الركوب في سيارة مدنية“.

ويتعرض ناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية، منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين.

ويتهم ناشطون مسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، بينما تقول الحكومة إنهم ”طرف ثالث“، دون تحديد هويته على وجه الدقة.