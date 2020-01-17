مقتل وإصابة 9 متظاهرين قرب ساحة التحرير وسط بغداد

قتل متظاهرعراقي وأصيب 8 آخرون، اليوم الجمعة، إثر صدامات مع قوات مكافحة الشغب قرب جسر السنك في العاصمة بغداد.

وقالت وسائل إعلام محلية وشهود عيان: إن ”قوة من مكافحة الشغب أطلقت قنابل مسيّلة للدموع تجاه المتظاهرين قرب جسر السنك، مما أدى إلى مقتل متظاهر واحد، وإصابة ثمانية آخرين“.

وأضافت تلك الوسائل أن ”ناشطين في التظاهرات نقلوا الضحايا إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج، فيما نقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي“.

ويأتي ذلك قبل أيام على دعوة أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتنظيم مليونية كبرى في ساحات الاعتصام، للتنديد بالوجود الأجنبي في البلاد.

ويشهد العراق منذ مطلع اكتوبر/ تشرين الأول الماضي تظاهرات ”حاشدة“ في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية الأخرى؛ للمطالبة بإنهاء النفوذ الإيراني في البلاد، ضمن خارطة طريق معلنة.

وأعلن مركز توثيق جرائم الحرب في العراق، مؤخرًا، أن عدد شهداء التظاهرات بلغ 669 قتيلاً، فيما وصل عدد جرحى الاحتجاجات إلى 24488 جريحا.

وقال المركز إنه تم اعتقال 2806 متظاهرين منذ بدء الاحتجاجات حتى الآن.