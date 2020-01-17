مفوضة أممية: وقف إطلاق النار في إدلب فشل في حماية المدنيين

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الجمعة، لوقف فوري للقتال في إدلب، قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا ”فشل مرة أخرى في حماية المدنيين“.

وقالت باشليه في بيان بشأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع إنه ”من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر“.

وقالت الأمم المتحدة أمس الخميس إن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال فروا منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا مع تجدد هجوم مدعوم من روسيا على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.