العراق: فوج ”مكافحة الدوام“ يهاجم اجتماعا لمديري مدارس في ذي قار

هاجم فوج ”مكافحة الدوام“، المشكل من قبل المتظاهرين، لمنع الدوام في المدراس والجامعات والدوائر الحكومية، اجتماعا يضم مديري مدارس وقادة أمنيين، في محافظة ذي قار جنوب العراق.

وقالت مصادر محلية عراقية لـ“إرم نيوز“ إنه ”تم عقد اجتماع ضم مديري مدارس قضاء الناصرية وممثلا عن قائد الشرطة وممثلا عن مدير قسم تربية الناصرية ومشرفين وممثلا عن النقابة، لغرض مناقشة إعادة الدوام إلى طبيعته في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية“.

وأضافت المصادر أنه ”بعد عقد الاجتماع بقليل، شن فوج (مكافحة الدوام)، هجوما على قاعدة المجتمعين، وقاموا بالاعتداء على بعضهم، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية في القاعة، بعدها تفرقوا إلى أماكن مجهولة، دون أن تتصدى الجهات الأمنية لهم“.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، أمس الأربعاء أن مجلس الأمن الوطني قرر اعتقال مجاميع ”مكافحة الدوام“ وتقديمها للعدالة.

وينشط فوج ”مكافحة الدوام“، في المحافظات التي تشهد تظاهرات ساخنة في وسط وجنوب العراق، وتكون مهمته منع أي دوام رسمي في تلك المدن من أجل دعم زخم التظاهرات، وفق قول أعضاء في الفوج.