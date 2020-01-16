مجهولون يغتالون الناشط العراقي أحمد المرشدي في الحلة

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، الناشط في الاحتجاجات العراقية، أحمد المرشدي، في محافظة بابل.

وقالت وسائل إعلام محلية وشهود عيان، إن ”مسلحين يستقلون سيارة، أطلقوا نيران أسلحتهم على المرشدي، في حي المهندسين وسط مدينة الحلة، بالقرب من منزله، فأردوه قتيلا“.

يأتي ذلك، بعد أيام على اغتيال الصحافيين أحمد عبدالصمد وصفاء غالي، في محافظة البصرة.

وتشهد المدن العراقية المشاركة في الاحتجاجات، موجة اغتيالات واسعة، تطال ناشطين ومدونين، وقادة في التظاهرات.

ويتهم كثير من أنصار الاحتجاجات الشعبية بعض ميليشيات الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقتل بدعم من إيران، غير أنها تنفي ذلك باستمرار.

وتزداد حملة التخويف والخطف وقتل المتظاهرين في البلاد، التي تشهد منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات تطالب بـ“إسقاط النظام“، أسفرت عن مقتل زهاء 600 شخص وإصابة أكثر من 20 ألفا بجروح حتى اليوم.

ودعا تقرير خاص بالتظاهرات، صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، السلطات إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين بذلك.

وحملت البعثة ”جهة مجهولة ثالثة“، و“كيانات مسلحة“، و“خارجين عن القانون“ و“مفسدين“، مسؤولية ”القتل المتعمد والخطف والاحتجاز التعسفي“.