إحصائية صادمة عن زواج القاصرات في الأردن

نشرت جمعية معهد ”تضامن“ النساء الأردني، الثلاثاء، إحصائية صادمة حول زواج القاصرات في الأردن، اعتمادا على التقارير السنوية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وحسب التقارير، فقد بلغ عدد عقود الزواج التي كانت فيها الفتيات القاصرات طرفا، 51267 عقدا، في حين عرض التقرير تزويج 10834 فتاة قاصرا في 2014، وفي 2015 تم تسجيل عقود زواج 10866 فتاة قاصرا، وسجل في 2016 زواج 10907 قاصرات، فيما وصل في 2017 عدد زواج الفتيات القاصرات إلى 10434، أما في 2018، فانخفض إلى 8226 حالة زواج قاصر.

حيال ذلك، رأى المدير التنفيذي في جمعية معهد تضامن النساء الأردني، منير دعيبس، أن ”زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر يُعد شائعا في الأردن، لكن ما أثار معارضتهم هو ارتفاعه خلال الأعوام 2014 – 2018، رغم جهود القضاء للحد من تزويج القاصرات“.

وقال دعيبس في اتصال مع ”إرم نيوز“ إن ”زواج القاصرات دون سن الثامنة عشر، يؤدي لحرمانهن من حقوقهن التعليمية ويمنعهن من التمتع بطفولتهن، كما ينجم عنه عدد كبير من حالات طلاق في سن مبكرة“، داعيا إلى ”ضرورة وضع شرط ضمن شروط الزواج يضمن إكمال الفتيات لتعليمهن بعد الزواج“.

وبالعودة إلى الإحصائية، أظهر تقرير دائرة قاضي القضاة، تسجيل 196 عقد زواج خلال 2018، وكان فيها كل من الزوج والزوجة أقل من 18 عاما ”أسر قاصرة“، حيث وصلت نسبة تزويج الأطفال خلال 2018 إلى 11.6%، وأشارت الأرقام إلى أن 406 قاصرات مطلقات تم تزويجهن للمرة الثانية في عام 2018 قبل بلوغهن 18 عاما.

ووصل عدد عقود الزواج خلال 2018، التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما ضمن الفئة العمرية 15-18 عاما، إلى 8226 عقدا لفتيات قاصرات، وسجل 284 عقدا لفتيان قاصرين من مجمل عقود الزواج العادي المكرر بنسبة 11.6%، وذلك بانخفاض بلغ 1.8% مقارنة مع 2017 الذي بلغت فيه نسبة تزويج القاصرات 13.4%.

وقالت تضامن في تقريرها، إن ”التعليمات الجديدة والمحدثة لزواج القاصرين والقاصرات صدرت بتاريخ 16/7/2017، تحت عنوان تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل خمس عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 صادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010، حيث بدأ العمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/8/2017، فيما أُلغيت تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة لعام 2011“.

وأضافت أنه ”بعد صدور التعليمات الجديدة لمنح الإذن بالزواج للفئة العمرية 15-18 عاما، بدأت مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري النظر في طلبات منح الإذن بالزواج، حيث استقبلت في الربع الأخير من عام 2017 بحدود 1029 طلبا لزواج القاصرين، ومنحت الإذن لـ 842 طلبا منهم، وذلك بنسبة 81.8%“.

وأشارت الأرقام في 2018 إلى موافقة مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري في مختلف محافظات الأردن على منح الإذن بالزواج لمن هم أقل من 18 عاما بنسبة بلغت 96.3% من الطلبات، بينما رفضت 3.7% فقط من الطلبات، حيث تقدم لهذه المكاتب 6735 طلبا لزواج القاصرين، وتم قبول 6483 طلبا منها، بينما رفض 252 طلبا فقط.

وشددت ”تضامن“ على ”موقفها المعارض لزواج القاصرين والقاصرات، وعلى دعواتها المستمرة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وحصر حالات الإذن بالزواج لمن أكمل السادسة عشر من عمره“، داعيةً إلى ”ضرورة تحديد شروط الزواج بدقة وإلزام تطبيقها“.