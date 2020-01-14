الأردن يسمح لقناة الجزيرة باستئناف عمل مكتبها في عمان

استأنف مكتب قناة ”الجزيرة“ القطرية في عمان، عمله، بعد عامين ونصف العام على سحب الحكومة الأردنية تراخيصَ عملِه على خلفية الأزمة الخليجية.

وأكد مدير مكتب الجزيرة في عمان حسن الشوبكي أنه ”أبلِغ من قبل الحكومة بالسماح للمكتب باستئناف عمله“.

وكتب الشوبكي عبر حسابه في ”فيسبوك ”بعد عامين على سحب الحكومة لتراخيص العمل في مكتب الجزيرة بالأردن على وقع الأزمة الخليجية.. عادت الأمور إلى نصابها اليوم، واستأنف فريق العمل مهامه كما كانت قبل شهر حزيران لعام 2017“.

وفي تأكيد منه، قال رئيس هيئة الإعلام ذيب القرالة، إن ”الهيئة أبلغت مكتب الجزيرة في عمان، بقرار السماح بإعادة فتح المكتب ومزاولة نشاطاته الإعلامية من جديد“.

وحاول ”إرم نيوز“ التواصل مع وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، للحصول على تعليق، لكن دون رد.

وفي تعليق منه على القرار الحكومي، رأى وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، أن ”القرار جاء في سياق تحسن العلاقات الأردنية القطرية، وجزء من التطور الإيجابي لهذه العلاقات“.

وأشار المعايطة في حديثه مع ”إرم نيوز“، إلى أنه ”رغم قرار الإغلاق السابق، إلا أن مكتب الجزيرة بقي يمارس نشاطاته الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي“، مشددا على أن ”الأردن بلد مفتوح أمام وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية“.

وكان عشرات البرلمانيين في مجلس النواب الأردني، رفعوا مذكرة نيابية إلى رئيس المجلس عاطف الطراونة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، طالبوا من خلالها بإعادة فتح مكاتب القناة.

يذكر أن الأردن قرر في الـ7 من يونيو/ حزيران من عام 2017، خفض التمثيل الدبلوماسي في قطر وسحب تراخيص الجزيرة في المملكة، إذ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الإعلام حينها محمد المومني، إن القرار جاء بناء على دراسة أسباب الأزمة بين السعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى.

لكن إرادة ملكية، صدرت في تموز/ يوليو الماضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة لدى دولة قطر، والموافقة على ترشيح سفير فوق العادة للدوحة في عمان.

وأعلنت الجريدة الرسمية الأردنية آنذاك عن صدور أمر ملكي بتعيين زيد اللوزي سفيرا فوق العادة للمملكة ومفوضا لها لدى قطر، كما وافقت الحكومة الأردنية على قرار الدوحة بترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة ومفوضا لها في الأردن.