الأردن يؤكد أهمية بقاء قوات التحالف الدولي في المنطقة

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في عمان، الإثنين، أهمية بقاء قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في المنطقة؛ لمحاربة تنظيم داعش الذي ”لا يزال خطره قائما“.

وكان الملك عبدالله الثاني حذر في مقابلة مع شبكة التلفزيون ”فرانس 24″، بثت الإثنين، من عودة التنظيم وصعوده مجددا في الشرق الأوسط.

وقبيل جولة أوروبية يبدأها، الثلاثاء، تشمل بروكسل وستراسبورغ وباريس، حذر عاهل الأردن في المقابلة من ”عودة وإعادة تأسيس لداعش“، ليس فقط جنوب وشرق سوريا، بل في غرب العراق أيضا.

ويشارك الأردن، منذ أعوام، بفعالية في تحالف دولي تقوده واشنطن، ينفذ ضربات تستهدف ”داعش“ في سوريا والعراق.

وقال الصفدي في المؤتمر: ”لا بد أن نحافظ على تماسك التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب؛ لأن في استمرارية تماسك هذا التحالف قدرة لنا جميعا على مواجهة هذا التحدي“، وحذر من أن ”تفككه يمثل فرصة للمتطرفين للتسلل عبر الفراغ الذي سيحدث وإعادة بناء قدراتهم“، موضحا أن ”الإرهاب لا يزال خطره قائما.. داعش فقد السيطرة المكانية ولكنه لا يزال خطرا أمنيا وما زال يحاول إعادة بناء قدراته“.

وأضاف الصفدي أن ”تماسك التحالف الدولي ضد الإرهاب شيء أساسي ونأمل أن نستطيع تجاوز ماجرى فيما يتعلق بالعراق وإيران، ونحافظ على وجود القوات التي تعمل في إطار التحالف وغيرها في المنطقة في إطار هذه المهمة، التي نعتبرها ضرورية بالنسبة لنا“، مؤكدا أن ”مصلحة العراق ومصلحة المنطقة برمتها أن نحافظ على تماسك التحالف الدولي“.

ودعا البرلمان العراقي، في الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي، إلى إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وضمنهم نحو 5200 جندي أمريكي ساعدوا القوات المحلية في دحر تنظيم داعش منذ العام 2014.

وجرى تصويت البرلمان إثر غارة جوية أمريكية بطائرة مسيّرة في بغداد قبل يومين من الجلسة، أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

من جهته، قال ماس خلال المؤتمر الصحافي، بحسب ترجمة وزارة الخارجية الأردنية، إن ”الجنود الألمان في أربيل وفي الكويت سيبقون هناك حتى نحصل على رد نهائي من الحكومة العراقية“، مضيفا أنه ”من المحتمل أن يستغرق هذا وقتا قليلا، هناك حوارات عديدة مع الحكومة العراقية ومع شركائنا الدوليين“، مؤكدا أن ”محاربة داعش تتطلب جهودا دولية. نواصل جهودنا الحثيثة وعلينا أن نقبل بقرار الحكومة العراقية“.

وأشار ماس إلى أن القوات الألمانية باقية إلى حين التوصل إلى ”أسس مشتركة“ عبر الحوار مع الحكومة العراقية، محذرا من أن انسحاب الحضور الدولي من العراق ”سيشكل أرضية خصبة للإرهاب“.