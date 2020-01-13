القضاء العراقي يستدعي رئيس الوقف الشيعي

استدعى القضاء العراقي، اليوم الاثنين، رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي، إثر اتهامه بملفات فساد، رفض الإجابة عنها في مجلس النواب.

وذكر بيان صدر عن النائب في البرلمان، جمال المحمداوي، أن ”محكمة تحقيق الكرخ أصدرت أمر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي، تنفيذا لقرار هذه المحكمة المؤرخ في ١١ / ١٢ / ٢٠١٩ وبناء على الشكوى المقدمة من قبل المشتكي مجلس النواب العراقي، حول قيام رئيس ديوان الوقف الشيعي المشكو منه بالامتناع عن الإجابة عن الاستفسارات الواردة من مكتب النائب الدكتور جمال عبد الزهرة المحمداوي“.

وقال البيان ”وعليه قررت المحكمة استقدام المشكو منه (علاء الموسوي) وفق أحكام المادة ( ٣٢٩ / ١) عقوبات ودلالة المادة ( ١٥ / رابعا) من قانون مجلس النواب العراقي“.

ووجه مجلس النواب العراقي مؤخرا عددا من الأسئلة النيابية إلى الموسوي، بشأن مخالفات شابت العقود، في الوقف الشيعي، وملفات فساد، إلا أن الأخير رفض الحضور إلى المجلس والإجابة عنها.