محتجون يحاولون قطع طرق رئيسية في محافظة واسط العراقية (فيديو)

تجددت الاشتباكات بين الأمن العراقي، اليوم الأحد، ومتظاهرين في محافظة واسط، جنوب العراق، حاولوا إغلاق عدد من الطرق الرئيسية.

وقال مصدر أمني عراقي لـ“إرم نيوز“ إن ”عشرات المتظاهرين في محافظة واسط حاولوا قطع طرق رئيسية، وإغلاق جامعة الكوت“.

وأشار إلى أن المحتجين رفضوا الامتثال لقوات الأمن التي حاولت فتح الطرق، وبدأوا يرشقون عناصر الأمن بالحجارة، حيث ردت بدورها بقنابل الغاز المسيل للدموع والعصي، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.

وأضاف أن ”المحتجين لا يزالون يرفضون الانسحاب من الشوارع، كما يطوقون دوائر حكومية في المدينة، لإجبار الموظفين على إنهاء عملهم“.

???? عاجــل#واسط الان اشتباكات بين القوات الامنية و المتظاهرين! تم النشر بواسطة ‏The Iraqi Revolution..ثورة وطن‏ في السبت، ١١ يناير ٢٠٢٠

وتشهد العاصمة العراقية بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللها قطع للطرق وإغلاق لعدد من الدوائر الحكومية، وإضراب عن الدوام.