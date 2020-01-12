أنصار مقتدى الصدر يهددون بقتل الإعلامي العراقي أحمد البشير

هددت مجموعة تنسب نفسها إلى التيار الصدري في العراق، بزعامة مقتدى الصدر، الإعلامي الساخر أحمد البشير، صاحب برنامج ”البشير شو“، على خلفية حلقة اعتُبرت مسيئة للصدر.

وخلال حلقة الجمعة، تناول أحمد البشير مقتدى الصدر في حلقته، ساخرا من بعض المواقف السياسية المتعلقة بالوضع الراهن في العراق، فضلا عن قسَم الصدر بـ ”رب الراقصات“ في أحد بياناته.

لم ترق لهم توحد المقاومه

فأشاروا لكلبهم البشير بالنباح والتجاوز على السيد مقتدى الصدر#الصدر_يكشف_الجوكر#اطردوا_الغرباء_المحتلين pic.twitter.com/s8PKt5mORL — علي حسن (@xOthRDzmMKn27DO) January 11, 2020

وهذا القسم معروف في المدونات الدينية، ويعنى بـ ”الراقصات“ الإبل المسرعة في السير، حيث إن الرقص يعني الارتفاع والانخفاض والاضطراب.

وبدأت التهديدات عندما نشر حساب صالح محمد العراقي – وهو مقرب من الصدر ومتحدث غير رسمي باسمه، ويُعتقد على نطاق واسع أن الصدر يدير هذا الحساب – صورة قديمة يظهر فيها الصدر، وأحمد البشير، مع تعليق بكلمة واحدة ”كفى“، وهو ما اعتبره ناشطون تهديدا مبطنا ضد البشير.

وبعد ساعات على تعليق العراقي، نشرت مجموعة مسلحة تدعي انتماءها وقربها من الصدر، مقطعا مرئيا، وهددوا فيه البشير.

وظهر في المقطع الذي بثه ناشطون على مواقع التواصل، عدد من الأشخاص الملثمين، يتقدمهم مسلح، وهم يحملون صورة الصدر، ويلوحون بإشارة الذبح.

تهديد بالقتل للإعلامي #أحمد_البشير من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

التهديد جاء بعد رسالة تهديد مبطنة من وزير الصدر "صالح محمد العراقي" الذي نشر صورة لأحمد مع الصدر وكتب "كفى" #العراق #iraq pic.twitter.com/nsXUjtWSS8 — عمر الجنابي (@omartvsd) January 11, 2020

كما انتقد البشير ترشيح شخصيات سياسية من قبل مناصرين للصدر، إلى منصب رئاسة الحكومة، وذلك في ساحة التحرير، الأسبوع الماضي، حيث شهدت الساحة خلافات وسجالات بين أنصار الصدر والمتظاهرين.

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، والمحافظات الأخرى موجة اغتيالات واسعة، تطال ناشطين ومدونين ومتظاهرين، على يد مجموعات مسلحة، في ظل عجز القوى الأمنية عن ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات.