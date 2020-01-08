 العراق: حركة الطائرات في أجوائنا طبيعية‎ – إرم نيوز‬‎

العراق: حركة الطائرات في أجوائنا طبيعية‎

العراق: حركة الطائرات في أجوائنا طبيعية‎

المصدر: بغداد – إرم نيوز

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، أن حركة الطائرات في أجواء البلاد طبيعية ومستمرة.

وقالت الوزارة، في بيان: إن ”حركة الطائرات في العراق مستمرة وطبيعية، وأما الشركات التي تناولتها وسائل الإعلام بتعليق رحلاتها لم يردنا أي شيء رسمي من هذه الشركات لتعليق رحلاتها في الأجواء العراقية“.

وفجر يوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية؛ ردا على مقتل سليماني بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة الماضي.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي أن إيران أبلغت بلاده بالضربة الصاروخية ضد القاعدة الأمريكية قبل تنفيذها بقليل، دون ذكر مواقع محددة.

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