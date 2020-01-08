إيران أبلغت الأمريكيين مسبقا بالضربة الصاروخية في العراق

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لـ“إرم نيوز“ أن إيران أبلغت أمريكا بشكل غير مباشر بالضربة الصاروخية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق.

وقال المصدر إن إيران أبلغت دولة في التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا بالضربة، ولم تكشف المصادر عن اسم هذه الدولة.

وأوضح المصدر أن هذا التحذير كان كافيا لتحقيق هدف إيران، وهو توجيه ضربة دون المجازفة بإيقاع خسائر في أرواح الجنود الأمريكيين أو القوات المتحالفة معهم، مع ما قد يعنيه ذلك من احتمال إثارة رد عنيف من واشنطن.

ويتطابق ما ذكره مصدر ”إرم نيوز“ مع حديث مسؤول عسكري أمريكي قالت شبكة ”سي.إن.إن“ الأمريكية إنه أبلغها أن الجيش الأمريكي تلقى تحذيرا مبكرا من الاستهداف الإيراني وأتيح له وقت كافٍ لتشغيل صافرات الإنذار وتأمين الجنود في المخابئ المحصنة.

وقالت ألمانيا والدنمارك والنرويج وبولندا إنه لا توجد إصابات في صفوف قواتها في العراق.