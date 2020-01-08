بريطانيا تندد بالهجوم الإيراني على قواعد عسكرية في العراق‎

نددت بريطانيا، اليوم الأربعاء، بالهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية في العراق، تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ومنها قوات بريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ”ندين هذا الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف، بما في ذلك القوات البريطانية“.

وأضاف: ”نحث إيران على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة والسعي بدلا من ذلك إلى وقف التصعيد بشكل عاجل“.

و أطلقت إيران صواريخ على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق الأربعاء ردا على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة استهدفت قائداً عسكرياً إيرانياً، وأثار قتله المخاوف من نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وقال التلفزيون الإيراني إن إيران أطلقت 15 صاروخا على أهداف أمريكية بالعراق في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وقال الجيش الأمريكي إن منشأتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تعرضتا لهجوم في حوالي الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2230 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء).

وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران لا تريد الحرب وإن الضربات ”أكملت“ ردها على مقتل الجنرال قاسم سليماني يوم الجمعة.

وعرض التلفزيون الإيراني لقطات لمشيعين يحتفلون بالهجوم الإيراني، الذي تزامن تقريبا مع الانتهاء من مراسم دفن سليماني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على تويتر إنه يجري تقييم الإصابات والأضرار ولكن ”كل شيء على ما يرام“ وإنه سيلقي بيانا عن الوضع صباح الأربعاء.