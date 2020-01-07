إيران: موقف بريطانيا يجعلها شريكة في اغتيال سليماني

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الثلاثاء، السفير البريطاني في طهران؛ احتجاجا على تصريحات لوزير الدفاع البريطاني بشأن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني في العراق.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الأوروبية قوله: إن ”المواقف البريطانية تشكل تحالفا مع العمل الأمريكي، ولا يمكن تبريرها وقبولها، وبوجود مثل هذه المواقف يمكن لبريطانيا أن تكون شريكة في هذه الجريمة“.

وحث المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني على نقل رسالة احتجاج طهران إلى المسؤولين في لندن.

وقال السفير البريطاني روب ماكاير إن ”حكومته تعتقد أن التوترات المتصاعدة لن تفيد أي شخص“، داعيا إيران إلى مزيد من ضبط النفس، في ظل الوضع المتوتر الحالي بالمنطقة، لافتا إلى أنه سينقل الرسالة إلى عاصمته في أقرب وقت ممكن.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قال في وقت سابق إن قاسم سليماني تسبب في قتل وتشريد الآلاف من السوريين ومواطنين آخرين في الشرق الأوسط.

وقال الوزير إنه علم بالضربة الجوية التي استهدفت القائد العسكري الإيراني ”فور وقوعها“، وإنه تحدث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.