التلفزيون الإيراني: ترامب يحاول التهوين من أضرار الهجوم في العراق‎

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول التهوين من شأن الأضرار الناجمة عن هجمات صاروخية إيرانية على أهداف أمريكية بالعراق من خلال تغريدة قال فيها إن ”كل شيء على ما يرام“.

وأعلنت وكالة فارس الإيرانية الرسمية، عن شن قوات الحرس الثوري في الساعات الأولى من صباح اليوم، هجوما صاروخيا، استهدف قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أمريكيين في الأنبار العراقية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وقالت الوكالة إن ”الهجوم يأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني“.